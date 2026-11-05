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WKN DE: A2PAHM / ISIN: CA22587M1068

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cresco Labs verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cresco Labs gibt am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,016 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 173,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 227,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,028 USD, gegenüber -0,530 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 672,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 916,4 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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