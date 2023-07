Ausblick: Crestwood Equity Partners LP Partnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Crestwood Equity Partners LP Partnership Units präsentiert in der am 01.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,384 USD aus. Im letzten Jahr hatte Crestwood Equity Partners LP Partnership Units einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 19,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,16 Milliarden USD gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,41 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,290 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 5,90 Milliarden USD, gegenüber 6,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at