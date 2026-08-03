Ausblick: Crexendo legt Quartalsergebnis vor

Crexendo wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,097 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Crexendo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 48,88 Prozent auf 24,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Crexendo noch 16,6 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,421 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 98,4 Millionen USD, gegenüber 68,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at