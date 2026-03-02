Ausblick: Crexendo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Crexendo wird am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass Crexendo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,077 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 18,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,348 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,060 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 68,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 60,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at