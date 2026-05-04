Ausblick: Crexendo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Crexendo öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,078 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,23 Prozent auf 19,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Crexendo noch 16,1 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,377 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 97,1 Millionen USD, gegenüber 68,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at