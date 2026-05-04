Crexendo Aktie
WKN DE: A1JA84 / ISIN: US2265521078
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Crexendo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Crexendo öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,078 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,23 Prozent auf 19,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Crexendo noch 16,1 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,377 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 97,1 Millionen USD, gegenüber 68,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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