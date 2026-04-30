CRH Aktie

CRH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analysen im Überblick 30.04.2026 12:11:00

Ausblick: CRH legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: CRH legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für CRH in Aussicht.

CRH wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,219 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,07 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,76 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,98 USD, gegenüber 5,51 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 39,66 Milliarden USD im Vergleich zu 37,45 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Erste Schätzungen: CRH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
So viel hätten Anleger an einem CRH-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu CRH plc

mehr Nachrichten

Analysen zu CRH plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CRH plc 100,85 3,52% CRH plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:51 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19:36 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen