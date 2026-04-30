Ausblick: CRH legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für CRH in Aussicht.

CRH wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,219 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,07 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,76 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,98 USD, gegenüber 5,51 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 39,66 Milliarden USD im Vergleich zu 37,45 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at