Ausblick: CRH öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bei CRH stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

CRH präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass CRH im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,94 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,67 Prozent auf 10,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte CRH noch 10,21 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,93 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,51 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 39,69 Milliarden USD, gegenüber 37,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at