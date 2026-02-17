CRH Aktie

WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041

Zahlen voraus 17.02.2026 07:01:06

Ausblick: CRH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: CRH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von CRH.

CRH wird am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,87 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CRH für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,50 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,58 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,02 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 37,53 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 35,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at


CRH plc

CRH plc 103,60 -3,67%

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

