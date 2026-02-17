CRH Aktie
WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041
|Zahlen voraus
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: CRH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
CRH wird am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,87 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CRH für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,50 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,58 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,02 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 37,53 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 35,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CRH plc
|
07:01
|Ausblick: CRH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRH von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
03.02.26
|S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.01.26
|S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.01.26
|S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.12.25
|S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu CRH plc
Aktien in diesem Artikel
|CRH plc
|103,60
|-3,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.