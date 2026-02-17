Ausblick: CRH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von CRH.

CRH wird am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,87 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CRH für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,50 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,58 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,02 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 37,53 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 35,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at