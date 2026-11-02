Cricu a Aktie
WKN DE: A2QQ7C / ISIN: US22658D1000
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cricut A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cricut A wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,045 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 170,4 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Cricut A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 172,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,350 USD, gegenüber 0,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 696,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 708,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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