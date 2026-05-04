Cricu a Aktie
WKN DE: A2QQ7C / ISIN: US22658D1000
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cricut A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cricut A wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,042 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cricut A einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 164,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 162,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,129 USD je Aktie, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 698,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 708,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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