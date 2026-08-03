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WKN DE: A2QQ7C / ISIN: US22658D1000

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cricut A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cricut A gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,057 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cricut A ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Cricut A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 160,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cricut A 172,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,193 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,350 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 677,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 708,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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