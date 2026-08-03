Ausblick: Crinetics Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Crinetics Pharmaceuticals stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,179 USD. Dies würde einen Gewinn von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Crinetics Pharmaceuticals -1,230 USD je Aktie vermeldete.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1340,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,664 USD, gegenüber -4,950 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 68,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at