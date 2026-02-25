Ausblick: Crinetics Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Crinetics Pharmaceuticals wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,348 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Crinetics Pharmaceuticals noch ein Verlust pro Aktie von -0,880 USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,5 Millionen USD für Crinetics Pharmaceuticals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -5,028 USD, gegenüber -3,690 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 6,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at