Ausblick: Criteo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Criteo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,569 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Criteo ein EPS von 0,660 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Minus von 45,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 248,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 451,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,37 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,18 Milliarden USD, gegenüber 1,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at