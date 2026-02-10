Ausblick: Criteo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Criteo stellt am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 1,38 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Criteo nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 328,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 40,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 549,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,69 USD im Vergleich zu 1,90 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 1,17 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,93 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at