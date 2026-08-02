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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Crizac veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Crizac wird am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 2,50 INR. Das entspräche einer Verringerung von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,62 INR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Crizac in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 1,90 Milliarden INR im Vergleich zu 2,10 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,40 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 12,52 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,87 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 10,42 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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