Crizac Aktie
WKN DE: A41NUL / ISIN: INE0S4R01014
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Crizac veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Crizac wird am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,76 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Crizac in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 1,51 Milliarden INR im Vergleich zu 1,62 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 12,00 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 12,52 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,41 Milliarden INR, gegenüber 10,42 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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