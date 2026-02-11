Ausblick: CROCS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CROCS stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD. Im Vorjahresquartal waren 6,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 916,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 989,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,14 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,88 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 4,00 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at