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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: CROCS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CROCS wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,31 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll CROCS 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,00 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CROCS 996,3 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 13,96 USD je Aktie, gegenüber -1,500 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 4,10 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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