Ausblick: CROCS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CROCS lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,77 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CROCS ein EPS von 2,83 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,92 Prozent auf 900,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 937,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 13,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,500 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,04 Milliarden USD, gegenüber 4,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at