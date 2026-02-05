Crompton Greaves Consumer Electricals Aktie
WKN DE: A2AF6N / ISIN: INE299U01018
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Crompton Greaves Consumer Electricals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Crompton Greaves Consumer Electricals wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 INR gegenüber 1,71 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Crompton Greaves Consumer Electricals 22 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 18,69 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Crompton Greaves Consumer Electricals 17,69 Milliarden INR umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 31 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,92 INR, gegenüber 8,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 35 Analysten durchschnittlich auf 81,44 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,61 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
