Crompton Greaves Consumer Electricals Aktie
WKN DE: A2AF6N / ISIN: INE299U01018
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Crompton Greaves Consumer Electricals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Crompton Greaves Consumer Electricals wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 2,22 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,90 INR je Aktie erzielt worden.
20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,39 Prozent auf 22,86 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 31 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,45 INR, gegenüber -3,760 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 33 Analysten im Durchschnitt 92,81 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 80,93 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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