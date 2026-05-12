Crompton Greaves Consumer Electricals Aktie
WKN DE: A2AF6N / ISIN: INE299U01018
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Crompton Greaves Consumer Electricals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Crompton Greaves Consumer Electricals wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,49 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
22 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 20,61 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,53 Milliarden INR aus.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 33 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,72 INR, gegenüber 8,64 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 34 Analysten durchschnittlich auf 80,89 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 78,61 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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