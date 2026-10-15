Crompton Greaves Consumer Electricals Aktie

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WKN DE: A2AF6N / ISIN: INE299U01018

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15.10.2026 07:01:06

Ausblick: Crompton Greaves Consumer Electricals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Crompton Greaves Consumer Electricals veröffentlicht am 16.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,85 INR aus. Im letzten Jahr hatte Crompton Greaves Consumer Electricals einen Gewinn von 1,11 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Crompton Greaves Consumer Electricals nach den Prognosen von 19 Analysten 21,75 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,16 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,22 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,760 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 30 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 91,78 Milliarden INR, gegenüber 80,93 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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