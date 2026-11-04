Cronos Aktie
WKN DE: A2DMQY / ISIN: CA22717L1013
|Bilanz steht ins Haus
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cronos informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cronos präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,033 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 51,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 50,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,168 USD, gegenüber -0,030 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 213,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 204,8 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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