Ausblick: Cronos informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bei Cronos stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

Cronos präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,033 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 51,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 50,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,168 USD, gegenüber -0,030 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 213,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 204,8 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net