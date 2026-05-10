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WKN DE: A2DMQY / ISIN: CA22717L1013

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Erwartungen der Experten 10.05.2026 09:01:00

Ausblick: Cronos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: Cronos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Cronos-Bilanz.

Cronos veröffentlicht am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,005 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cronos 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 42,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 46,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 191,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 204,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Ausblick: Aurora Cannabis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bildquelle: Oprea George / Shutterstock.com

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