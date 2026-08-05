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WKN DE: A2DMQY / ISIN: CA22717L1013

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Erwartungen der Analysten 05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cronos verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Cronos verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cronos gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten erwarten.

Cronos äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cronos noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 44,2 Millionen USD für Cronos, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 46,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,091 USD, gegenüber -0,030 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 196,5 Millionen USD im Vergleich zu 204,8 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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