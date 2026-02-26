Cronos Aktie

Cronos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DMQY / ISIN: CA22717L1013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanzausblick 26.02.2026 12:01:00

Ausblick: Cronos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: Cronos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cronos gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Cronos lässt sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cronos die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,017 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cronos noch 0,150 CAD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 38,7 Millionen USD für Cronos, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 42,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,003 USD, gegenüber 0,150 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 138,8 Millionen USD im Vergleich zu 161,1 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Canopy Growth-Aktie steigt: Cannabis-Konzern macht weniger Verluste
Cannabis-Sektor leidet unter enttäuschender US-Neuklassifizierung
Aurora Cannabis-Aktie sinkt deutlich: Umsatz besser als erwartet

Bildquelle: Oprea George / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cronos

mehr Nachrichten

Analysen zu Cronos

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cronos 2,34 0,34% Cronos

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX leichter -- DAX zieht an -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische sowie Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach, während der deutsche Leitindex etwas zulegt. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen