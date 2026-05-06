Ausblick: Cross Country Healthcare öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cross Country Healthcare wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,047 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cross Country Healthcare noch -0,020 USD je Aktie verloren.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 236,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 19,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 293,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,098 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,930 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 976,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at