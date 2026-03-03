Cross Country Healthcare Aktie
Ausblick: Cross Country Healthcare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cross Country Healthcare stellt am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,021 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 17,96 Prozent auf 254,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cross Country Healthcare noch 309,9 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,100 USD, gegenüber -0,440 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,07 Milliarden USD im Vergleich zu 1,34 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
