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CrossAmerica Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A12C9A / ISIN: US22758A1051

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: CrossAmerica Partners LP Partnership Units gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CrossAmerica Partners LP Partnership Units wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass CrossAmerica Partners LP Partnership Units für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,421 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 5,28 Prozent auf 1,02 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 971,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD aus. Im Vorjahr waren 1,02 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 4,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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