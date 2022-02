Ausblick: CrossAmerica Partners LP Partnership Units informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CrossAmerica Partners LP Partnership Units lässt sich am 28.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CrossAmerica Partners LP Partnership Units die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,210 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 32,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 733,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 551,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie, gegenüber 2,87 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 3,23 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

