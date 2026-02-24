Ausblick: CrossAmerica Partners LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CrossAmerica Partners LP Partnership Units präsentiert in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CrossAmerica Partners LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CrossAmerica Partners LP Partnership Units in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 748,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 944,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,820 USD im Vergleich zu 0,520 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,54 Milliarden USD, gegenüber 4,10 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at