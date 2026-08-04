Ausblick: CrossAmerica Partners LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CrossAmerica Partners LP Partnership Units wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,380 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,640 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 23,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 731,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 961,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD, gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 3,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,66 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at