CrossAmerica Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A12C9A / ISIN: US22758A1051

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: CrossAmerica Partners LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CrossAmerica Partners LP Partnership Units präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,160 USD gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll CrossAmerica Partners LP Partnership Units nach der Prognose von 1 Analyst 697,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 19,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 862,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie, gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 3,01 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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