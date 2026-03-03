CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|Experten-Prognosen
|
03.03.2026 07:20:06
Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CrowdStrike stellt am 03.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 46 Analysten von einem Gewinn von 1,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll CrowdStrike im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 44 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 22,56 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 51 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,71 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 48 Analysten durchschnittlich auf 4,80 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CrowdStrike
|
02.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.03.26
|KI-Sorgen an der Wall Street: So setzt Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
26.02.26
|Börse New York: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
|
23.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)