WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053

Experten-Prognosen 03.03.2026 07:20:06

Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CrowdStrike präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

CrowdStrike stellt am 03.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 46 Analysten von einem Gewinn von 1,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll CrowdStrike im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 44 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 22,56 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 51 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,71 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 48 Analysten durchschnittlich auf 4,80 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

