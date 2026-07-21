Ausblick: Crown Castle präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Crown Castle gibt am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,390 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Crown Castle noch 0,670 USD je Aktie eingenommen.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 995,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, gegenüber 1,01 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 4,07 Milliarden USD im Vergleich zu 4,26 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at