Ausblick: Crown legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Crown wird am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,16 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,37 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,12 USD, gegenüber 6,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 13,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,37 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at