Crown Holdings Aktie
WKN: 252092 / ISIN: US2283681060
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Crown zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Crown wird sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
14 Analysten schätzen, dass Crown für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent auf 3,03 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,07 USD, gegenüber 6,38 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 12,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,37 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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