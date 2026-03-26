Ausblick: CRRC gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CRRC wird am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,190 CNY aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,190 HKD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 96,29 Milliarden CNY für CRRC, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 101,52 Milliarden HKD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,514 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,470 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 276,70 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 266,27 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at