CRRC Corporation Aktie

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WKN DE: A0Q8DQ / ISIN: CNE100000BG0

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: CRRC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CRRC lässt sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CRRC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,105 CNY aus. Im letzten Jahr hatte CRRC einen Gewinn von 0,100 HKD je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 71,16 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 70,05 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,503 CNY, gegenüber 0,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 290,11 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 295,11 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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