Ausblick: CryoLife präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CryoLife wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,026 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CryoLife noch -0,010 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 16,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 115,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 99,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,335 USD aus. Im Vorjahr waren 0,210 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 495,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 441,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at