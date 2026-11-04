Ausblick: CryoLife stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CryoLife lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CryoLife die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass CryoLife für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,061 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 121,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 113,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,270 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 490,7 Millionen USD, gegenüber 441,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net