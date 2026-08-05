CryoLife Aktie
WKN: 900006 / ISIN: US2289031005
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: CryoLife zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CryoLife wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,003 USD je Aktie gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll CryoLife nach den Prognosen von 8 Analysten 120,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 113,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,084 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 486,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 441,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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