Ausblick: CryoPort gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CryoPort lädt am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
9 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,210 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,420 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 27,97 Prozent auf 42,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber -2,490 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 173,6 Millionen USD im Vergleich zu 228,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
