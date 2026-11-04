CryoPort Aktie
WKN DE: A14THD / ISIN: US2290503075
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: CryoPort mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CryoPort veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,177 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CryoPort noch ein Verlust pro Aktie von -0,180 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,02 Prozent auf 48,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,788 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 195,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 176,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CryoPort Inc
|
04.11.26
|Ausblick: CryoPort mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: CryoPort informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu CryoPort Inc
Aktien in diesem Artikel
|CryoPort Inc
|14,70
|-1,34%