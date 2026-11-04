Ausblick: CryoPort mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CryoPort veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,177 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CryoPort noch ein Verlust pro Aktie von -0,180 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,02 Prozent auf 48,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,788 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 195,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 176,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net