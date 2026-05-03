CryoPort Aktie
WKN DE: A14THD / ISIN: US2290503075
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: CryoPort stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CryoPort wird am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,216 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.
CryoPort soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,753 USD aus. Im Vorjahr waren 1,40 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 191,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 176,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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