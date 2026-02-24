CS Disco Aktie
WKN DE: A3CVPN / ISIN: US1263271058
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: CS Disco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CS Disco wird am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,051 USD. Dies würde einen Gewinn von 87,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem CS Disco -0,420 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll CS Disco nach den Prognosen von 3 Analysten 40,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,196 USD im Vergleich zu -0,930 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 155,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 144,8 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
