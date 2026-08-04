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WKN DE: A3CVPN / ISIN: US1263271058

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: CS Disco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CS Disco lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CS Disco die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,063 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 65,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 38,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 42,7 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,174 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,720 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 175,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 156,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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