CS Disco Aktie

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WKN DE: A3CVPN / ISIN: US1263271058

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: CS Disco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CS Disco wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,087 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 9,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 40,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,140 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,720 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 172,7 Millionen USD, gegenüber 156,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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